FIFA 20s VOLTA wurde auf der E3 2019 angekündigt und ist ein spiritueller Nachfolger des FIFA Street, mit dem Spieler auf Spielplätzen auf der ganzen Welt antreten und ihre Avatare anpassen können. Ein neuer Trailer wurde veröffentlicht, um das Gameplay des Modus vorzustellen. Es ist ziemlich interessant, alle Anpassungsoptionen zu sehen, die die Spieler haben werden.

VOLTA wird 17 verschiedene Spielplätze auf der ganzen Welt haben, von New York bis Japan, und „unzählige“ Möglichkeiten, die eigene Mannschaft anzupassen. Bei der VOLTA Tour geht es darum, dein Team aufzubauen, während die VOLTA League Aufstieg und Abstieg anbietet. Darüber hinaus kannst du mit VOLTA Kick-Off professionelle Teams einbeziehen.

FIFA 20 erscheint am 27. September für Xbox One, Nintendo Switch, PS4 und PC. Zu den weiteren neuen Funktionen zählen anpassbarere Manager-Avatare und dynamischere Pressekonferenzen vor und nach dem Spiel im Karrieremodus. Wenn man die Ultimate Edition vorbestellt (via Amazon.de), kann man drei Tage früher auf das vollständige Spiel zugreifen.