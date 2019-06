Share on Facebook

Während des EA Play gab der Publisher bekannt, dass FIFA 20 echt ist und am 27. September auf PC, Xbox One und PS4 herauskommt. Nintendo Switch-Spieler können auch die Legacy Edition von FIFA 20 kaufen, obwohl es danach aussieht das dieser „FIFA Street“-Modus darin nicht enthalten sein wird.

Was wir wissen, ist, dass es einen neuen Modus namens Volta Football gibt, der den alten FIFA Street-Spielen sehr ähnlich ist, wie man aus dem Trailer unten entnehmen kann. Darin kann man 3v3, 4v4, 5v5 und Futsal in verschiedenen Arenen spielen. EA ließ Rio Ferdinand in ihrem Livestream eine Menge Dinge darüber sagen.

Die 2020er-Version der FIFA-Reihe verspricht eine Reihe von Änderungen an der langjährigen Serie wie „Authentischer Spielfluss, benutzergesteuerte entscheidende Momente und verbessertes Ballphysik-System“. Ist das nicht alles sehr schön?