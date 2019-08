Vor kurzem hat Panache Digital Games und Private Division ihr Finale der dreiteiligen Videoreihe „101“, in der Creative Director Patrice Désilets das Konzept von Ancestors: The Humankind Odyssey´s Evolutionsmechanik erklärt und darüber spricht wie die Neugier der Spieler vom Spiel belohnt wird.

Interessierte können sich auch einen weiteren Teil der Videoreihe „Experiences“ ansehen, in der Patrice Désilets Ancestor: The Humankind Odyssey mit zahlreichen Experten aus Feldern abseits der Gaming-Welt erkundet. In der zweiten Episode traf Patrice die kanadische Kletterin und Olympiahoffnung für 2020 Alannah Yip. Sie sprechen darüber, wie sehr wir uns auf dieselben motorischen Fähigkeiten und Instinkte verlassen. Wie schon unsere Vorfahren.

Entwickler des Spiels sind keine Unbekannten

Ancestors: The Humankind Odyssey ist ein Open-World-Survivalspiel. Es handelt von der menschlichen Evolution. Ihr müsst in ihm euren Clan durch Erforschung, Expansion und Entwicklung voranbringen. Nur so erreicht ihr die nächste Generation. Auch die Entwickler des Spieles sind keine Unbekannten. So finden wir hier das Team rund um Assassins Creed. Soweit wir das beurteilen können sieht das Spiel richtig schön aus und wirkt auch sehr interessant.

Ancestors: The Humankind Odyssey erscheint am 27.August 2019 für PC und im Dezember 2019 für Playstation 4 und Xbox One.