Während eines Podiums vom PlayStation-Stand auf der Tokyo Game Show im japanischen Chiba enthüllt Hideo Kojima zwei brandneue Charaktere für das kommende Game Death Stranding von Kojima Productions.

Der erste neue Charakter wird von Tommie Earl Jenkins gespielt und in Japan von Solid Snakes Synchronsprecher Akio Otsuka gesprochen. Sein Name ist immer noch ein Geheimnis und er ist Sam’s Boss. Der Grund, warum er eine Maske trägt, wird zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt.

Der zweite neue Charakter ist definiert als „der Mann in der goldenen Maske“ und wurde mit einer brandneuen Zwischensequenz eingeführt. Er wird von Troy Baker gespielt und von Satoshi Mikami in Japan gesprochen. Die Zwischensequenz läuft auf der PlayStation 4 und nicht am PC.

Wir hören, dass er böse aussieht, weil er nicht unbedingt sein muss (dieser Kommentar wurde von Otsuka-san gemacht). Er könnte Teil derselben Firma wie Sam sein, und Mr. Kojima erwähnte, dass es wichtig ist, dass er unter der goldenen Maske noch eine weitere trägt.

Am Ende des Podiums erwähnte Kojima-san, dass Death Stranding mit 2019 auf den Markt erscheinen werde.