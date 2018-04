Mit EWOK HUNT spendiert EA’s seinem Sorgenkind STAR WARS BATTLEFRONT II, ein weiteres Gratis pdate. In diesem ist es zum ersten mal möglich ins Fell der kleinen Ureinwohner zu schlüpfen und sich gegen imperiale Sturmtruppen zur Wehr zu setzen.

Auch wenn man es selbst als Star Wars Fan wie ich es nun mal bin, nicht zugeben möchte aber die Schlacht um Endor ist schon eines der großen Highlights in der Sternensaga. Und zugegeben, das eine Militärische Übermacht wie Palpatine’s Imperium von 1,20m großen Glücksbärchis bezwungen wird hätte sich wohl niemand gedacht.

Für all jene die schon immer mal in die Fußstapfen (im aktuellen Fall wohl eher Pfotenstapfen!) der Bezwinger des Imperiums schlüpfen wollten ist der 18. April 2018 der „E-Day“

Die Ewoks nutzen Speere und Schleudern, greifen aber auf Heimlichkeit und gute Taktiken zurück. Die Sturmtruppen hingegen nutzen nach wie vor moderne Technologie und Laserwaffen.

Ob wir wie in der Filmvorlage imperiale Maschinerie mit umgehackten Bäumen stoppen dürfen erfahren wir in wenigen Tagen wenn das Update online geht. Dann werden auch die kosmetischen Anpassungen für Han und Leia im Shop verfügbar sein und man kann in deren Tarnoutfit durchs Spiel ziehen.

