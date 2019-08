Share on Facebook

Falcom hat den Trailer zur Tokyo Game Show 2019 für ihr Spiel Ys IX: Monstrum Nox veröffentlicht.

Die Action-RPG-Fortsetzung wird auf der Veranstaltung vom 12. bis 15. September auf der Makuhari Messe in Chiba, Japan, am Konami-Stand spielbar sein. Falcom wird auch zwei Tage lang Aufführungen der Falcom JDK Band veranstalten, die live gestreamt werden.

Ys IX: Monstrum Nox wird am 26. September in Japan für PlayStation 4 erwartet. Wann das Game auch in Übersee erscheint, steht allerdings noch nicht fest.