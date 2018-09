Heute hat Capcom auf der Tokyo Game Show einen neuen Trailer für sein heiß erwartetes Spiel Resident Evil 2 vorgestellt, das den Spielern eine völlig neue Version des klassischen Survival Horror-Meisterwerks bietet.

Tauche noch tiefer in die ergreifenden Ereignisse ein, die Raccoon City einnehmen, und folge der Reise des Rookie-Polizeibeamten Leon S. Kennedy und der College-Studentin Claire Redfield, während sie herausfinden, was hinter dem schrecklichen Zombie-Ausbruch steckt. Da sowohl Leon als auch Claire ihre eigenen Kampagnen eigenständig beginnen, fügen ihre gesammelten Erfahrungen eine umfassende Geschichte zusammen. Erfahre die Wahrheit hinter der schändlichen Umbrella Corporation und die Rolle der Familie Birkin in der Tragödie. Der Trailer stellt auch einige der bösen Feinde und potentiellen Verbündeten vor, denen der Spieler begegnen wird, darunter die legendäre Ada Wong, die geheimnisvolle Annette Birkin und der Chief Officer Brian Irons.

Resident Evil 2 erscheint am 25. Januar 2019 für PlaySation 4, PC und Xbox One.