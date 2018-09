Square Enix hat einenen neuen Trailer zu dem kommenden Action-Hit Just Cause 4 eröffentlicht.

Das Video verrät spannende Details über Rico Rodriguez‘ gefährlichsten Gegenspieler: Gabriela Morales, die skrupellose Anführerin der Schwarzen Hand.

Just Cause 4 ist Solís die Heimat des Bösen, denn von hieraus agiert die gefährlichste Söldner-Organisation der Welt. Mit ausreichend finanziellen Mitteln bestens gerüstet, trainiert die Schwarze Hand vor Ort ihre Spezialtruppen und entwickelt innovative Technologien und experimentelle Waffen.

Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember für Xbox One, PlayStation 4 und PC.