Wolfenstein: Youngblood hat endlich einen neuen Trailer bekommen, der bestätigt, dass der Titel am 26. Juli für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird.

Woflenstein: Youngblood, ein neues Wolfenstein-Spiel mit Koop-Fokus und den Töchtern Jess oder Soph von BJ Blazkowicz, wurde von Machine Games während der E3 2018 Bethesda-Pressekonferenz enthüllt. Während wir seitdem nicht viel über das Spiel gehört haben, hat Bethesda einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der einen Nintendo Switch-Port bestätigt, mehr von der Geschichte zeigt, Vorbestellungen und die Deluxe Edition verrät und enthüllt, dass Wolfenstein: Youngblood am 26. Juli erscheinen wird.

Für diejenigen von euch, die nichts über die Prämisse des Spiels wissen: Wolfenstein: Youngblood folgt der Story der Zwillingstöchter von BJ Blazkowicz, der in den 1980ern in Paris verschwand. Natürlich müssen sie auf ihrem Weg ein paar Nazis bekämpfen. Der Traile zeigt ein wenig mehr von der Story und gibt uns einen guten Einblick in die skurrilen Persönlichkeiten von Jess und Soph.