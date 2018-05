Madmind Studios hat einen neuen Trailer für Agony veröffentlicht, in dem der „Agony Mode“ vorgestellt wird, ein zusätzlicher Spielmodus, in dem Spieler ihre Überlebensfähigkeiten in prozedural generierten Kammern testen können.

Der zusätzliche Spielmodus wird prozedural erzeugte Kammern für die Spieler erzeugen, um ihre höllischen Surivival-Fähigkeiten zu testen. In mysteriösen Labyrinthen aus Menschenknochen oder Eiskammern werden die Spieler mit zufälligen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert. Sie könnten zum Beispiel beauftragt werden, zehn Figuren zu sammeln, die sie auf der Ebene finden können. Trotz des Hauptstory-Modus des Spiels können die Spieler das Geschlecht ihres Charakters selbst wählen und die Runden enden mit dem Tod des erstellten Charakters, welcher dann die Punktzahl errechnet. Um die Herausforderung auf eine globale Ebene zu bringen, werden alle Punkte auf einer weltweiten Rangliste angezeigt.

Kauftipp:

Agony [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 30,99 bestellen

Wenn Spieler ihre vorgegebenen Missionsziele erreichen und ihren Weg zur mysteriösen „Roten Kammer“ finden, können auch noch extra Punkte gesammelt werden. Auch durch das erneute spielen des Levels mit dem berüchtigten Succubus, können weitere Punkte zum aktuellen Score hinzugefügt werden.

Agony erscheint am 29. Mai für die Playstation 4, die Xbox One und den PC.