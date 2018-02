Neuer Apple-Store in der Wiener Kärtner Straße

SQUID – eine News App für Millennials, um Nachrichten zu finden, zu lesen und mit ihnen zu interagieren. Egal ob regional oder global, ob Sport oder Fashion – Millennials erhalten die Nachrichten, die sie wirklich interessieren.

Alle Lieblingsthemen aus Zeitungen, Magazinen und Blogs direkt in einem personalisierten Newsfeed:

über 100 News-Kategorien

personalisierter und bildzentrierter Nachrichtenfeed

Millennials können zwischen 9 Ländern wechseln und News in den jeweiligen Landessprache erhalten

Kombination aus regionalen und globalen News

kreative Tools um den Artikeln einen persönlichen Touch zu verleihen

Beim Start mit dabei ist auch DailyGame in der Kategorie “Gaming”!

„Wir wollen jüngeren Generationen helfen, das Nachrichtenlesen als eine unterhaltsame, wertvolle und engagierende tägliche Aktivität neu zu entdecken”, so Johan Othelius, Geschäftsführer und Gründer von SQUID.

SQUID ist gratis in Österreich im Google Play Store und App Store erhältlich. Die App ist neben der österreichischen Version auch in Englisch, in Französisch, in Italienisch, in Niederländisch, in Spanisch, in Polnisch und in Russisch verfügbar. Für alle Globetrotter bieten wir SQUID auch in einer internationalen Version mit länderübergreifenden Quellen an. Die App wurde von Njuice AB entwickelt, einem Mobilentwicklungs-Startup in Stockholm, Schweden.