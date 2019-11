Neue Trailer stellen die Persona 5 Royal DLCs vor

Atlus hat eine Reihe neuer Trailer veröffentlicht, die die herunterladbaren Inhalte von Persona 5 Royal präsentieren.

Diese sind “Persona Q2: New Cinema Labyrinth Costume & BGM Special Set,” “Persona 5 Royal Challenge Battle: Saikou no Ogyakusan Fullmoon,” and “Persona 5 Royal Challenge Battle: Saikou no Ogyakusan Foggyday,”, die alle am 14. November in Japan erscheinen werden. Ob die DLCs dann auch später in Europa und Amerika veröffentlicht werden ist noch nicht bekannt, die Wahrscheinlichkeit ist allerdings sehr hoch.

Persona 5 Royal ist ab sofort für PlayStation 4 in Japan erhältlich und wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 auf dem amerikanischen und europäischen Markt erhältlich sein.