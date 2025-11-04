Neue Spiele-Highlights für den Xbox Game Pass im November

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Microsoft hat heute neue Spiele für den Xbox Game Pass im November 2025 angekündigt. So wird Sniper Elite: Resistance in der Premium-Variante ab morgen verfügbar sein (Cloud, Konsole und PC). Lara Croft and the Temple of Osiris startet für Premium/Ultimate/PC am 11. November. Call of Duty: Black Ops 7 kommt zum Release-Tag am 14. diesen Monat für Ultimate und PC Game Pass.

