DailyGame
DailyGame - Gaming News - Xbox - Neue Spiele-Highlights für den Xbox Game Pass im November
1 Min. lesen

Neue Spiele-Highlights für den Xbox Game Pass im November

Artikel von Markus +

Microsoft hat heute neue Spiele für den Xbox Game Pass im November 2025 angekündigt. So wird Sniper Elite: Resistance in der Premium-Variante ab morgen verfügbar sein (Cloud, Konsole und PC). Lara Croft and the Temple of Osiris startet für Premium/Ultimate/PC am 11. November. Call of Duty: Black Ops 7 kommt zum Release-Tag am 14. diesen Monat für Ultimate und PC Game Pass.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Xbox Game Pass

Mehr dazu...

Xbox Game Pass ist ein Abonnement-Dienst von Microsoft für Videospiele und kann mit der Xbox One, Xbox Series und Windows 10 verwendet werden. Wie du das Abo wieder kündigst, erfährst du bei uns.

Mehr entdecken

Neu für dich!