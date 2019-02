Kurz nach dem letzten Nintendo Direct, kommt schon einer für Pokemon. Und in 7 Minuten wurde uns die nächste Pokemon Generation präsentiert.

Die neuen Pokemon Hauptspiele werden die Namen Schwert und Schild tragen und sie werden in der Galar-Region spielen. Diese wird eine Vielfalt aus ländlichen Region und Städten, gemütlichen Landschaften und auch verschneiten Bergen besitzen, wie die Karte zeigt. Die Pokemon-fokussierte Seite Serebii hat bereits einen Screenshot der Karte via Twitter veröffentlicht.

Weiterhin wurden die drei Starter vorgestellt. Der Feuerstarter ist ein Hase namens Hopplo, der Wasserstarter Memmeon ist eine Amphibie und der Pflanzenstarter Chimpep ein Affe.

Besonders erfreulich ist auch das grafische Update. Fans haben sehnlich darauf gewartet, dass das Spiel mit dem Sprung von 3DS zu Nintendo Switch optisch aufgewertet wird und das ist Game Freak gelungen. Insbesondere bei den Lichteffekten wurde ordentliche Arbeit geleistet, was das Spiel im gezeigten Material unheimlich atmosphärisch wirken lässt.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, allerdings soll es später in 2019 noch erscheinen. Vermutlich also frühestens Ende des dritten Quartals, eher aber im vierten. Beendet wurde der Direct mit der Ankündigung, dass weitere Pokemonprojekte in Arbeit sind. Wir dürfen also gespannt sein.

Wer den Direct verpasst hat, kann ihn hier auf Englisch nochmal anschauen. Eine deutsche Fassung gibt es nicht, der Direct war lediglich mit Untertiteln versehen. Der offizielle deutsche Youtube Channel hat diese Version aktuell noch nicht veröffentlicht.