Neue Charaktere und Details zu One Piece: Warriors 4 angekündigt

Bandai Namco bringt die Pirate Warriors zurück und kündigt für One Piece: Pirate Warriors 4 eine explosive Geschichte, mehr Umgebungen und noch verrücktere Angriffe an. Ihr könnt mit Ruffy und der Strohhut-Bande die komplette Reise, bis hin zu den aktuellsten Abenteuern in Wano Kuni erleben.

Erst vor zwei Monaten im Anime enthüllt, ist nun bestätigt, dass der neueste Story-Arc der „One Piece“-Serie in One Piece: Pirate Warriors 4 enthalten sein wird. Da der „Wano Kuni“-Arc noch nicht abgeschlossen ist, wird das Spiel das Abenteuer in Wano Kuni auf seine ganz eigene Art und Weise zu Ende bringen. In diesem Abschnitt des Spiels werden die bekannten Umgebungen von Wano Kuni gezeigt und die Strohhüte stehen einer großen Bedrohung gegenüber.

Zwei zusätzliche, spielbare Charaktere wurden ebenfalls bestätigt:

Zorro : Der unbezwingbare Schwertkämpfer und Meister des Drei-Schwerter-Stils wird sich der Truppe anschließen. Er war das erste Mitglied der Strohhut-Bande und wird ohne Zweifel seinen Teil zu den Kämpfen im Wano Kuni beitragen.

: Der unbezwingbare Schwertkämpfer und Meister des Drei-Schwerter-Stils wird sich der Truppe anschließen. Er war das erste Mitglied der Strohhut-Bande und wird ohne Zweifel seinen Teil zu den Kämpfen im Wano Kuni beitragen. Carrot: Sie ist eine geborene Kämpferin, ein Mitglied des Mink-Stamms und wird eine Größe sein, mit der man auf jedem Schlachtfeld rechnen muss. Als Mink kann sie auch auf die mysteriöse Kraft der „Su Long“-Form zurückgreifen. Wenn sie den Vollmond sieht, werden ihre Urinstinkte geweckt und Carrot verwandelt sich.

One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.