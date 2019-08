Nachdem EA und Ghost Games das Spiel letzte Woche angekündigt hatten, konnte man Need for Speed ​​Heat auf der Gamescom Opening Night Live in vollen Zügen genießen und kamen mit einem kompletten Gameplay-Debüt auf die Bühne.

NfS ​​Heat bietet eine offene Weltkarte, auf der die Spieler Erkundungen anstellen können, auf der die Polizei immer auf der Suche nach Straßenrennfahrern ist. Die Polizei ist nachts aktiver als tagsüber. Dein Auto fügt im Laufe der Zeit Schaden zu. Du musst also sicherstellen ab und zu Reparaturen durchzuführen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass man dauerhafte Verluste erleidet.

Das Abschließen von Events und Rennen bringt Credits ein, mit denen man seine Fahrzeuge aufrüsten und anpassen kann. Dies ist laut den Entwicklern ein Hauptaugenmerk des Spiels. Darüber hinaus gibt es auch ästhetische Anpassungsmöglichkeiten für Spieler, in die man eintauchen kann. Schau dir das ganze am besten im Gameplay-Trailer an:

Need for Speed ​​Heat ist am 8. November für PS4, Xbox One und PC erhältlich.