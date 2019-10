Need fo Speed Heat – Trailer veröffentlicht

EA haben den Launch-Trailer zu Need for Speed Heat mit Wagen-Designs aus der Community veröffentlicht. Millionen Autos wurden in NFS Heat Studio – der mit dem kommenden Streetracing-Spiel Need for Speed Heat verbundenen Tuning-App – kreiert.

Erst im letzten Monat wurde bekannt gegeben, dass die Spieler durchschnittlich 24 Minuten in der App verbracht und dabei insgesamt mehr als 2 Millionen individuelle Designs erschaffen haben. Um die Kreativität der Community zu würdigen, wurden unter den Teilnehmern des NFS Heat Studio Showcase-Wettbewerbs fünf Fans ausgewählt, deren einzigartige Kreationen eine Rolle im offiziellen Launch-Trailer erhalten haben.



Need for Speed Heat schickt die Spieler nach Palm City, einer neuen offenen Welt, in der Streetracer tagsüber an offiziellen Events teilnehmen, um Geld zu verdienen, bevor sie dann nachts alles aufs Spiel setzen, um sich in Underground-Rennen einen Ruf aufzubauen.

Das am 8. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinende Need for Speed Heat bietet Spielern die Möglichkeit, über 120 verschiedene Automodelle zu tunen und aufzurüsten, zu denen zum ersten Mal in einem Videospiel auch der Hybridelektro-Sportwagen Polestar 1 zählt. Die NFS Studio-App finden Spieler im App Store und bei Google Play.

Hier seht ihr den Trailer.