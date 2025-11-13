DailyGame
DailyGame - Gaming News - NCSOFT enthüllt MMORPG „Horizon Steel Frontiers“ für PC und Mobile
1 Min. lesen

NCSOFT enthüllt MMORPG „Horizon Steel Frontiers“ für PC und Mobile

Artikel von Markus +

NCSOFT hat mit Horizon Steel Frontiers ein neues MMORPG im Horizon-Universum für PC, iOS und Android angekündigt. Unter Lizenz von Sony Interactive Entertainment, PlayStation Studios und Guerrilla Games entsteht ein Onlineableger, in dem Tausende Spieler gleichzeitig in den gefährlichen Deadlands ums Überleben kämpfen. Die Wüstenregion erinnert an Arizona und New Mexico, Jäger schließen sich zu Clans zusammen, bestreiten Raids gegen riesige Maschinen und wetteifern um Ressourcen. Das actionorientierte Kampfsystem setzt auf Treffer an Schwachstellen, Klettern, Fallen und montierte Ausrüstung. Release: TBA (Europa). Das Ankündigungsvideo findest du auf YouTube.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Werbung

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!