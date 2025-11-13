NCSOFT enthüllt MMORPG „Horizon Steel Frontiers“ für PC und Mobile

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

NCSOFT hat mit Horizon Steel Frontiers ein neues MMORPG im Horizon-Universum für PC, iOS und Android angekündigt. Unter Lizenz von Sony Interactive Entertainment, PlayStation Studios und Guerrilla Games entsteht ein Onlineableger, in dem Tausende Spieler gleichzeitig in den gefährlichen Deadlands ums Überleben kämpfen. Die Wüstenregion erinnert an Arizona und New Mexico, Jäger schließen sich zu Clans zusammen, bestreiten Raids gegen riesige Maschinen und wetteifern um Ressourcen. Das actionorientierte Kampfsystem setzt auf Treffer an Schwachstellen, Klettern, Fallen und montierte Ausrüstung. Release: TBA (Europa). Das Ankündigungsvideo findest du auf YouTube.

