The Last of Us- und Uncharted-Entwickler Naughty Dog veröffentlichte ein „Hinter-den-Kulissen“-Video zu The Lost Legacy, einem Standalone-Titel zu Uncharted 4.

Dabei diskutieren Kreativ-Director Shaun Escayg und Game-Director Kurt Margenau wie sie die neuen Charaktere in die Storyline einbinden wollten um mehr Geschichten über das Uncharted-Universum zu bringen, als nur jene von Nathan Drake. Die Entwickler erklären im Video auch warum sie sich dazu entschieden haben sich auf Chloe und Nadine zu konzentrieren, anstatt auf Sully und Sam – wie man es erwarten hätte können.

Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 23. August für Playstation 4.

Der Titel ist bei Amazon.de für 42,99 Euro vorbestellbar.

