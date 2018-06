In einer aktuellen Streaming-Sendung, in der die bevorstehenden Yakuza 3 , Yakuza 4 und Yakuza 5 Remaster für PlayStation 4 besprochen wurden, enthüllte SEGAs Kreativ-Chef Toshihiro Nagoshi neue Informationen über die Entstehung der Remaster.

Laut Nagoshi sind die Remaster für neue Fans außerhalb Japans gedacht. Nach der Veröffentlichung von Yakuza 0 hat das Franchise eine Renaissance außerhalb Japans erlebt, mit dem Titel Yakuza 6: The Song of Life ist der größte US-Start in der Geschichte der Serie gemeistert worden. Es machte also nur Sinn, die Lücke zwischen Yakuza Kiwami 2 und Yakuza 6 zu schließen.

Nagoshi erklärt auch, dass in den Remastern keine Inhalte geschnitten werden. Das sind großartige Neuigkeiten für diejenigen, die die PS3-Originale außerhalb Japans spielten. Mal sehen ob das auf Deutschland auch gilt.