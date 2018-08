Nach den Erfolgen von PlayerUnknown’s Battlegrounds und dem Erfolgssturm von Fortnite möchten immer mehr Entwickler am Kuchen „Battle Royale“ mitmischen. So auch Perfect World Entertainment, welche nun „Farside: An Athletic Game“ angekündigt haben.

Der Battle Royal Titel, der von Dark Horse Game Studio für PlayStation 4 und PC entwickelt wird, soll noch dieses Jahr starten. Einen genauen Releasetermin gibt es jedoch noch nicht.

Im Trailer ist ersichtlich worum es geht, wir sind gespannt!