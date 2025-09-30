My Hero Academia All’s Justice erscheint im Februar 2026

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Mit My Hero Academia: All’s Justice kündigt sich ein neuer Höhepunkt für Fans des beliebten Anime an. Das 3D-Arena-Kampfspiel setzt die Erzählung der finalen Arcs um und bringt Helden wie Schurken in ihren ultimativen Formen auf den Bildschirm. Spieler dürfen sich auf einen Story-Modus, umfangreiche Kämpfe und zusätzliche Missionen freuen. Der Release ist für den 6. Februar 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC geplant. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Die Handlung von All’s Justice nimmt die Fans mit auf eine Reise durch den letzten Arc der Serie. Dabei erleben wir die Geschichte nicht nur aus der Perspektive der Helden, sondern auch aus Sicht der Schurken. Zwischensequenzen verleihen den Ereignissen zusätzliche Tiefe, bis hin zum finalen Showdown zwischen One For All und All For One. Diese Inszenierung hebt sich klar von früheren Teilen ab und bietet ein cineastisches Erlebnis für Anime-Fans und Gamer gleichermaßen.

Das Kampfsystem setzt auf Tag-Team-Duelle, bei denen bis zu drei Charaktere pro Seite antreten. Neu eingeführt wurde die „Rising“-Mechanik, mit der sich Geschwindigkeit, Angriffskraft und individuelle Quirk-Fähigkeiten steigern lassen. Dank des größten Charakter-Rosters in der Geschichte des Franchise können Spielende mit vielfältigen Kombinationen experimentieren und taktische Synergien nutzen.

Mehr als nur Kämpfe

Neben den klassischen Duellen bringt All’s Justice auch zusätzliche Modi. „Team Up Mission“ ermöglicht es, in einem virtuellen Trainingsraum gemeinsam mit den Schülern der Klasse 1-A Missionen abzuschließen und Gegner zu besiegen. Wer diesen Modus meistert, schaltet „Archives Battle“ frei. Dort lassen sich legendäre Kämpfe aus der gesamten Anime-Geschichte nachspielen – ein echtes Highlight für Fans, die ikonische Szenen selbst erleben wollen.

Mit diesem Mix aus Story, taktischem Gameplay und zusätzlichen Missionen will das Spiel sowohl eingefleischte Anime-Liebhaber als auch Kampfspielfans ansprechen. Die klare Fokussierung auf das Finale der Serie dürfte My Hero Academia: All’s Justice zu einem der meistdiskutierten Releases im kommenden Jahr machen.

Wer My Hero Academia liebt, wird mit All’s Justice die Gelegenheit bekommen, den finalen Arc nicht nur zu sehen, sondern aktiv mitzuerleben und das mit mehr Gameplay-Optionen als je zuvor.

