Müssen wir in Zukunft für alles ein Abo abschließen?

Im Jahr 2024 ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, dass du dein Geld auf eine seltsame Art und Weise ausgibst. Vorbei sind die Zeiten, in denen du dir einfach ein Produkt gekauft hast und es für immer dein Eigen nennen konntest. Jetzt fühlt sich einfach alles wie ein Abonnement an.

Ob es um deine Musik, Shows, Fitnesskurse oder sogar Software-Updates für dein Auto geht (im Ernst, für manche Autos gibt es jetzt schon Abonnements!), es scheint, als ob die Zukunft voll und ganz auf „monatlich zahlen“ ausgerichtet ist. Doch ist das wirklich die Zukunft, die wir wollen? Oder gibt es noch Hoffnung für eine Welt, in der man Dinge einfach direkt kaufen kann?

Die Übernahme durch Abonnements

Denk mal an die letzten Dinge, für die du Geld ausgegeben hast. War es ein Streaming-Dienst wie Netflix oder Spotify? Vielleicht ein Gaming-Dienst wie Xbox Game Pass Ultimate? Abonnements haben sich so ziemlich überall durchgesetzt und Unternehmen setzen darauf, dass du langfristig in ihren Ökosystemen bleibst. Und der Gedanke ist verlockend – warum einen riesigen Haufen Geld im Voraus ausgeben, wenn man es auf kleinere Zahlungen über einen längeren Zeitraum verteilen kann?

Nehmen wir zum Beispiel Xbox. Du erhältst Zugang zu einem riesigen Katalog an Spielen, ohne sie einzeln kaufen zu müssen. Einfach abonnieren und schon erhältst du sofortigen Zugang zu Top-Titeln.

Du besitzt nichts… und das ist in Ordnung

Seien wir ehrlich, Abonnements gibt es überall, und das hat einen Grund. Sie machen das Leben einfacher und flexibler. Nehmen wir zum Beispiel Netflix oder Spotify. Du musst dir nicht mehr einen Film oder ein Album kaufen, sondern abonnierst ein ganzes Ökosystem aus Musik, Filmen und Diensten, die dir jederzeit zur Verfügung stehen.

Das Gleiche gilt für den Xbox Game Pass Ultimate. Gegen eine geringe monatliche Gebühr schaltest du Hunderte von Spielen frei, ohne dich für nur eines entscheiden zu müssen. Du kannst jederzeit in einen riesigen Katalog von Titeln eintauchen, und es kommen ständig neue hinzu. Ganz zu schweigen davon, dass du nicht mehr 70 Euro für neue Xbox-Veröffentlichungen bezahlen musst. Sie stehen allen Abonnenten von Game Pass Ultimate vom ersten Tag an zur Verfügung.

Klar, die Spiele sind an dein Abonnement gebunden, aber der Vorteil ist, dass du immer etwas Neues bekommst, ohne für jedes einzelne Spiel bezahlen zu müssen. In einer Welt, in der sich das Gaming ständig weiterentwickelt, ist diese Art des Angebots kaum zu übertreffen.

Abonnements überall: Von Autos bis hin zu Kaffee?

Das Verrückteste an diesem Trend? Abonnements gibt es nicht mehr nur für Unterhaltung oder Technik. Einige Autos bieten jetzt Abonnementdienste für zusätzliche Funktionen wie Sitzheizung an. Stell dir vor, du zahlst eine monatliche Gebühr, um deinen Hintern im Winter warm zu halten. Das klingt absurd, aber es ist Realität! Sogar Unternehmen wie Peloton haben ihre Fahrräder hinter Abonnements für Trainingskurse versteckt. Du hast vielleicht die Hardware, aber ohne monatliche Zahlung ist es im Grunde nur ein normales Fahrrad.

Müssen wir uns in Zukunft vielleicht auf ein Abonnement einlassen, nur um morgens einen Kaffee trinken zu können? Okay, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber es ist nicht unmöglich. Es ist durchaus vorstellbar, dass sich immer mehr Produkte in diese Richtung entwickeln und alles als Dienstleistung angeboten wird.

Diese Beispiele mögen extrem und nicht gerade kundenfreundlich erscheinen, aber wenn es um Unterhaltung geht, sei es Gaming, Musik oder Filme, können Abonnementdienste für jeden, der Geld sparen möchte, eine echte Alternative sein. Sie bieten dir Zugang zu unzähligen Inhalten zu einem Bruchteil dessen, was du ausgeben würdest, wenn du alles einzeln kaufen würdest. Und es gibt nichts, was man daran nicht mögen könnte.

Reduziere die Kosten für Abonnements

Eine coole Möglichkeit, dieses Gleichgewicht zu finden, besteht darin, clever einzukaufen. Ob du dir nun den Xbox Game Pass Ultimate, Netflix oder Spotify kaufen möchtest, du musst nicht dein Konto überziehen.

Wenn du diese Angebote nutzt, kannst du dich in dieser Zukunft voller Abonnements zurechtfinden, ohne das Gefühl zu haben, jeden Monat dein Portemonnaie zücken zu müssen.