Mortal Kombat 1 wird die XRay Moves wieder etwas ändern

Aber sie hauen trotzdem rein!

Nach einer Phase des Experimentierens ist es manchmal das Beste, was eine Videospiel-Franchise tun kann, zu den Grundlagen zurückzukehren. Im Fall von Mortal Kombat 1 hat Entwickler NetherRealm Studios genau das getan und dabei sowohl in Bezug auf die Geschichte als auch das Gameplay eine Vereinfachung vorgenommen. Das nächste Kapitel der blutrünstigen Franchise führt eine neue Ära der Erzählung ein, die sich von dem komplizierten Handlungsstrang von Mortal Kombat 11 abgrenzt. Zudem orientieren sich die Kernmechaniken von Mortal Kombat 1 eher am Reboot von Mortal Kombat aus dem Jahr 2011 und Mortal Kombat X. Es ist sowohl ein Schritt nach vorne als auch eine Rückkehr zu vertrautem Terrain und lässt viele Fans die Tage bis zur Veröffentlichung zählen.

Ein Aspekt von Mortal Kombat, der seit dem Reboot vor über 10 Jahren erfolgreich ist, sind die X-Ray-Moves der Franchise. Diese verheerenden Angriffe wurden erstmals in Mortal Kombat 2011 eingeführt, oft als MK9 bezeichnet, und bieten eine risikoreiche, aber belohnende Option für Spieler, die nach einem Vorteil im Kampf suchen. Ganz im MK-Stil sind sie spektakulär gewalttätig und zeigen wortwörtlich eine Röntgenaufnahme des Schadens, der dem Spielercharakter zugefügt wird. Mortal Kombat 1 bringt diese Moves einmal mehr zurück und entwickelt Mortal Kombat 11s Ansatz weiter, um etwas Neues und Vertrautes zu bieten.

Wie werden sich die X-Ray-Moves in Mortal Kombat 1 also unterscheiden?

Um Mortal Kombat 1s Herangehensweise an die X-Ray-Moves vollständig zu verstehen, ist es wichtig zuerst zu verstehen, wie Mortal Kombat 11 sie umgesetzt hat. Anstatt das gleiche Format wie MK9 und MKX zu wiederholen, hat MK11 die X-Ray-Moves in zwei verschiedene Gameplay-Mechaniken aufgeteilt. Anstelle dass die Spieler einen Meter aufbauen mussten, um X-Ray-Moves zu verwenden, mussten sie warten, bis sie etwa ein Viertel ihrer Gesundheit übrig hatten, um das zu verwenden, was MK11 einen Fatal Blow nannte. Diese Fatal Blows funktionierten fast identisch wie X-Ray-Moves, zeigten jedoch keine internen Schäden während der gesamten Sequenz.

Um zu sehen, wie genau ihre Angriffe das Skelettsystem ihrer Gegner beeinflussten, mussten die Spieler einen Krushing Blow ausführen. Diese waren spezielle Moves, die unter besonderen Umständen ausgelöst wurden, normalerweise nach einem Combo oder einem Spezialangriff, und jeder Typ von Krushing Blow hatte seine eigenen Vorteile. Indem sie die X-Ray-Moves auf diese Weise veränderten, konnten die Spieler mehr von ihrem Super Meter für offensive und defensive Fähigkeiten einsetzen und so mehr Strategie in jeden Kampf bringen. Obwohl MK11 keine expliziten X-Ray-Moves hatte, behielt es die Essenz von ihnen bei und versuchte, aufregende neue Gameplay-Möglichkeiten zu implementieren.

Die ersten Videos sehen einfach großartig aus

In Mortal Kombat 1 scheint NetherRealm alle besten Teile der X-Ray-Moves im Laufe der Jahre genommen und sie zusammengeführt zu haben. Sie werden immer noch als Fatal Blows klassifiziert und funktionieren genauso wie in MK11, wobei die Spieler sie nur in den Momenten der Niederlage einsetzen können. Sie zeigen jedoch wieder internen Schaden und verlangsamen die Aktion, damit die Spieler alle blutigen Details aufnehmen können. Dieser Kompromiss zwischen den ursprünglichen X-Ray-Moves und MK11s Fatal Blows ermöglicht den Spielern weiterhin den Einsatz ihres Super Meters für Combo Breaker, verbesserte Spezialangriffe und mehr.

Während Mortal Kombat 1s X-Ray-Moves möglicherweise nicht genau wie die in früheren Einträgen weitgehend beliebten X-Ray-Moves funktionieren, finden sie eine gelungene Balance zwischen Neuem und Altem. Zudem gibt es eine zusätzliche Vielfalt darin, dass die Cameo-Kämpfer von MK1 an den X-Ray-Moves teilnehmen können, was den Spielern die Möglichkeit gibt, zu experimentieren und aufregende Kombinationen auszuprobieren. Es ist keine wesentliche Abweichung von dem, woran Mortal Kombat-Fans gewöhnt sind, aber es ist doch anders genug, um Leben in das zu bringen, was zu einem festen Bestandteil der Franchise geworden ist.