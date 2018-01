Monster Hunter: World – Weiterer Beta-Test kurz vor Release

Code: Realize ~Bouquet of Rainbows~ wird am 30. März in Nordamerika für PlayStation 4 erscheinen und in diesem Frühjahr in Europa, verkündete Publisher Aksys Games.

Es wird in beiden Regionen sowohl physisch als auch digital verfügbar sein. Die PlayStation 4-Sammlung enthält sowohl Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ als auch die Fan-CD Code: Realize~ Future Blessings~. Ersteres erschien bereits in Europa und Amerika für die PlayStation Vita, letzteres soll ebenfalls am gleichen Tag wie Code: Realize ~Bouquet of Rainbows~ für die Vita auf den Markt kommen.

In Nordamerika wird auch eine limitierte Edition verfügbar sein. Es wird Folgendes beinhalten:

17 „x 24“ Stoff Poster

Set von neun 1,5″ Pins Abbild Hauptfiguren im Chibi-Style

Set aus 8 glamourösen Aufnahmen der Helden (und Heldin) des Code: Realize Universums

Die Geschichte beginnt mit der Hauptfigur, Cardia, isoliert und allein in einem Herrenhaus am Rande einer Steampunk-Version von London aus dem 19. Jahrhundert. Als Opfer eines mysteriösen Leidens, das ihr Blut zu einem gefährlichen Gift verwandelt und ihre Berührung sofort tödlich macht, wird Cardia als Monster gemieden.

Durch eine Reihe großer und scheinbar bedeutungsloser Ereignisse wird Cardia von der königlichen Garde verfolgt, von dem Gentleman-Dieb Arsène Lupin entführt und von einer Vielzahl anderer hübscher Figuren aus der westlichen Literatur begleitet. Mit ihren neu gefundenen Freunden (und Freiern) wagt sich Cardia in die Welt, um die Geheimnisse ihrer Existenz zu entwirren.