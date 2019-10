Monolith – Studio wird 25

In der heutigen Zeit sehen wir Entwicklerstudios kommen und gehen wie die Jahreszeiten. Aufgrund der extrem hohen Entwicklungskosten, ist man bei einem erfolglosen Spiel schnell vor geschlossenen Toren. Da ist es umso erfreulicher diesen Meilenstein in der Geschichte von Monolith Productions zu sehen.

Monolith Productions, ein Studio von Warner Bros. Interactive Entertainment, feiert an diesem Freitag sein 25-jähriges Bestehen, und mit ihm über zwei Jahrzehnte der Entwicklung von Videospielen, die für Kritiker und Kultur gleichermaßen relevant sind. Diesen Freitag (25. Oktober) um 22:00 Uhr beginnen bei Monolith die offiziellen Feierlichkeiten anlässlich dieses Meilensteins – mit einem Livestream samt Frage-und-Antwort-Session mit aktuellen und Gründungsmitgliedern des Teams, die über die 25-jährige Games-Geschichte des Studios diskutieren. Der Livestream wird auf Monoliths Twitch-Kanal unter https://www.twitch.tv/monolithlive verfügbar sein.



Das 1994 in Kirkland, Washington gegründete Unternehmen ist am ehesten für die Entwicklung einer Reihe innovativer Spiele und Fanfavoriten wie Mittelerde: Schatten des Krieges (2017) und Mittelerde: Mordors Schatten (2014) bekannt, die das preisgekrönte Nemesis-System einführten und erweiterten und mit ihm die Messlatte für persönliche, spielerbestimmte Handlungen im Open World-Genre höher legten.



Frühere Titel zeigten bereits Monoliths Engagement dafür, den Spielern einzigartige Spielerfahrungen zu bieten – wie man an der unnachgiebigen Action von Blood (1997) sowie der innovativen Gefechts-KI sehen konnte, die in F.E.A.R. – First Encounter Assault Recon (2005) und F.E.A.R. 2: Project Origin (2009) zum Einsatz kam – und zahlreichen folgenden Ego-Shootern eine Richtung wies. Das Team von Monolith teilt sich auch die Leidenschaft fürs Geschichtenerzählen und den Humor, was sich deutlich in The Operative: No One Lives Forever (2000) und No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.´s Way (2002) zeigte, die Geschichten bieten, die bis heute zu den Favoriten zahlreicher Fans zählen.