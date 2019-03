Monolith Soft war federführend beim Level Design von Breath of the Wild. Nun sucht das Studio neue Mitarbeiter für einen weiteren Zelda-Titel.

Monolith Soft, die Entwickler der Xenoblade-Reihe waren schon seit Skyward Sword an der Entwicklung beteiligt. Damals primär im künstlerischen und graphischen Bereich. Bei Breath of the Wild hingegen waren sie federführend im Level Design und damit hat Nintendo sich einen Gefallen getan. Open World kann Monolith Soft und das haben sie auch da bewiesen.

Nun sind Jobangebote von Monolith Soft aufgetaucht. Dabei wird breitgefächert gesucht. Project Manager, Planer, Designer, Technical Artists und Programmierer. Das deutet abermals auf eine starke Beteiligung seitens Monolith Soft am nächsten The Legend of Zelda Titel hin. Nintendo gab ja bereits bekannt, dass Breath of the Wild wegweisend für die Zukunft der Reihe sei. Es ist also anzunehmen, dass wir mit weiteren großen Welten rechnen dürfen.

Nintendo selbst hat bereits letztes Jahr mit den Stellenausschreibungen für den nächsten Zelda-Titel angefangen. Allerdings wurde danach auch erstmal das Remake für Link’s Awakening bekannt gegeben. Monolith Softs Ausschreibungen könnten nun auf die Arbeit am nächsten großen Zelda Titel hindeuten. Wann wir aber damit rechnen können, bleibt abzuwarten.

via IGN