Moderne Warfare-Spieler wünschen sich “Map Voting” zurück

Bei der Veröffentlichung von Modern Warfare in der vergangenen Woche wurde auf ein spezielles Feature aus früheren Call of Duty-Spielen verzichtet: Map Voting. Die Community des Spiels hat dieses Versäumnis zur Überraschung von niemandem in Frage gestellt und die Spieler fordern nun die dieses Feature, um zu Modern Warfare zurückzukehren. Eigentlich ein Standard-Feature in Online-Shootern.



Für diejenigen, die mit Map-Voting nicht vertraut sind, macht die Funktion genau das, was sie sagt. In früheren Call of Duty-Spielen durften die Spieler nach Abschluss eines Online-Spiels abstimmen, für welche Karte (und welchen Modus) sie als Nächstes spielen möchten. Aus irgendeinem Grund haben Activision und Infinity Ward jedoch beschlossen, das Feature nicht in Modern Warfare aufzunehmen. Eigentlich schon ein wenig eigenartig, wenn man darüber nachdenkt.

Ein Beitrag, der nach der Rückgabe des Features fragt, ist derzeit der Top-Thread auf dem Subreddit “Modern Warfare”. Neben der Kartenabstimmung gibt es in diesem Thread auch Probleme mit einer anderen Sache, die das Spiel jetzt macht, da das Feature weg ist: Derzeit löst Modern Warfare Lobbys nach jedem Spiel auf. Beide Themen scheinen miteinander in Beziehung zu stehen. Die Tatsache, dass Lobbys sofort aufgelöst werden, bedeutet, dass eine Gruppe von Spielern keine Möglichkeit hat, für eine Karte zu stimmen. Sie haben ja gar nicht die Wahl.

Matchmaking mit Lobby und Kartenwahl anstatt des Schnellspielsystems, auf das gesetzt wurde? Derzeit können die Spieler im Spiel eine Reihe von Parametern festlegen, bevor sie mit dem Matchmaking beginnen. Es wird angenommen, dass die Lobbys nach einem Spiel aufgelöst werden, damit die Spieler basierend auf den Schnellspielparametern wieder am Matchmaking teilnehmen können.

Infinity Ward muss noch eine Erklärung zur Situation abgeben. Der Entwickler hat jedoch aktiv auf die Beschwerden der Community reagiert. Erst kürzlich sprach das Entwicklerteam über eine Reihe von Dingen, die es in Angriff nehmen wollte, um das “Campingproblem” des Spiels zu lösen.

It's amazing to have the game out. The feedback is overwhelming. Thank you! Some but not all of the things we're looking at:

– footstep audio

– claymore interaction and feedback

– player battle chatter in one life modes

– spawns#ModernWarfare

— Joe Cecot (@JoeCecot) October 29, 2019