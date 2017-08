Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute einen neuen Trailer zu Mittelerde: Schatten des Krieges enthüllt, in dem zahlreiche Monster, Kreaturen und Bestien zu sehen sind, denen die Spieler sowohl in der Wildnis der gewaltigen, offenen Spielwelt als auch in den story-basierten Missionen begegnen werden.

Der Trailer legt seinen Schwerpunkt auf die zahlreichen Monster, die in Mordor Angst und Schrecken verbreiten, einschließlich des uralten Balrog Tar Goroth, feuerspeiender Drachen, wilder Graugs und Caragors, Spinnen, Ghûle und Carnán, dem geheimnisvollen Naturgeist, der die Form teuflischer Kreaturen annehmen kann.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint ab dem 10. Oktober 2017 für Xbox One, Windows 10 PC (Windows Store und Steam), PlayStation 4 und PlayStation Pro – sowie sobald verfügbar auch für Xbox One X.