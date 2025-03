Missile Command Delta: Atari bringt den Klassiker zurück – mit neuer Strategie und Mystery-Elementen

Mit „Missile Command Delta“ lassen Atari, Mighty Yell und 13AM Games den legendären Arcade-Klassiker „Missile Command“ (1980) in völlig neuem Licht erstrahlen. Das Spiel wurde offiziell für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC angekündigt und wird im späteren Verlauf des Jahres erscheinen. Doch diesmal geht es nicht nur um schnelle Reflexe, sondern um tiefgehende Strategie, taktische Planung und eine geheimnisvolle Story, die Spielerinnen und Spieler auf eine spannende Reise mitnimmt.

Rundenbasierte Raketenabwehr mit Mystery-Touch

Während das Original ein actiongeladenes Reaktionsspiel war, setzt Missile Command Delta auf ein rundenbasiertes System, das strategisches Denken erfordert. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über ein verlassenes Militärbunker-System, das sich als letzte Verteidigungslinie gegen einen unbekannten Feind erweist. Die Raketenabwehr funktioniert über ein hex-basiertes Gitter, das präzise Planung und den geschickten Einsatz verschiedener Raketentypen erfordert. Dabei ist jede Entscheidung von großer Bedeutung – eine falsche Platzierung kann den Unterschied zwischen einer erfolgreichen Verteidigung und dem Untergang einer Stadt bedeuten.

Doch es geht nicht nur um Verteidigung: Während die Bedrohung zunimmt, offenbart sich eine rätselhafte Geschichte, die die Grenzen zwischen Simulation und Realität verschwimmen lässt. Spieler müssen herausfinden, was in der Vergangenheit dieser Militäranlage geschehen ist und wem sie noch vertrauen können. Die narrative Thriller-Erfahrung bringt eine zusätzliche Tiefe ins Gameplay und hebt sich damit von klassischen Strategie- oder Tower-Defense-Spielen ab.

Hex-basierte Gitter und rundenbasierte Mechaniken

Die Wahl eines hexagonalen Spielfelds und eines rundenbasierten Systems ist in der Spielewelt keine Seltenheit und hat sich in zahlreichen Genres bewährt. Besonders in Strategie- und Taktikspielen kommen diese Mechaniken häufig zum Einsatz. Ein bekanntes Beispiel ist die Civilization-Reihe, die seit Civilization V (2010) auf hexagonale Spielfelder setzt, um ein flexibleres und realistisches Bewegungssystem für Armeen und Städtebau zu ermöglichen.

Ebenso greift BattleTech (2018) dieses Prinzip auf, eine moderne Umsetzung des klassischen Tabletop-Spiels, in dem sich mechanisierte Kampfroboter auf hexbasierten Schlachtfeldern strategisch positionieren und angreifen.

Doch nicht nur in digitalen Strategie-Spielen, sondern auch in Brett- und Würfelspielen sind hexagonale Raster ein bewährtes Konzept. Ein Paradebeispiel hierfür ist das weltberühmte Catan (ehemals Die Siedler von Catan), das auf einem hexagonalen Spielfeld Ressourcen verteilt und strategische Platzierungselemente einsetzt.

Auch im Bereich der digitalen Würfelspiele lassen sich rundenbasierte Mechaniken mit hexagonalen Spielfeldern finden. So bietet Dice Wars ein rundenbasiertes digitales Strategiespiel, in dem Würfelmechaniken genutzt werden, um Gebiete auf einem hexagonalen Gitter zu erobern. Wer allerdings sein Glück bei einem Würfelspiel im iGaming versucht, wird eher andere Spielmechaniken vorfinden. Im Mega Dice Casino etwa finden sich ​Krypto-Würfelspiele, bei denen Spieler auf das Ergebnis eines virtuellen Würfelwurfs wetten und dabei Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum einsetzen.

Die Kombination aus rundenbasierten Zügen und hex-basierten Spielfeldern findet zwar in Strategiespielen, Brett- und Würfelspielen Anwendung, ist aber nicht für jedes Genre gleichermaßen attraktiv. Sie ermöglicht aber eine flexible Bewegungs- und Positionsstrategie, die eine größere taktische Tiefe bietet und in vielen Genres eine entscheidende Rolle spielt.

Ein Schritt in die Zukunft für Atari

Mit Missile Command Delta setzt Atari seine Strategie fort, klassische Marken in innovativer Form neu zu erfinden. Bereits mit Asteroids: Recharged oder Centipede: Recharged wurden frühere Kultspiele in moderne Konzepte übertragen. Doch diesmal geht das Entwicklerteam noch weiter: Missile Command Delta bewahrt zwar den Nervenkitzel des Originals, doch das rundenbasierte Gameplay und die narrative Tiefe bringen völlig neue Aspekte ins Spiel.

Entwickelt wird es von den kanadischen Studios 13AM Games und Mighty Yell in Zusammenarbeit mit dem Publisher Atari. 13AM Games ist ein unabhängiges Spieleentwicklungsstudio mit Sitz in Toronto, Kanada. Ihr Debüt feierten sie 2015 mit dem Spiel Runbow, das zunächst im Wii U eShop veröffentlicht wurde und für seinen Mehrspielermodus sowie sein einzigartiges Farbwechsel-Gameplay Anerkennung erhielt. Später folgten Titel wie Double Cross und Dawn of the Monsters, die auf verschiedenen Plattformen erschienen und das Engagement des Studios für kreative und unterhaltsame Spielerfahrungen unterstreichen.​

Mighty Yell ist ebenfalls ein in Toronto ansässiges Spielestudio. Ein bemerkenswertes Projekt von Mighty Yell ist The Big Con, ein Abenteuerspiel, in dem Spieler in die Rolle einer jugendlichen Trickbetrügerin schlüpfen, die versucht, den Videoladen ihrer Familie vor Gangstern zu retten. Das Spiel zeichnet sich durch seinen humorvollen Ansatz und das Setting in den 1990er Jahren aus.​

Beide Studios haben sich durch ihre kreativen Ansätze und die Entwicklung von Spielen, die sowohl unterhalten als auch neue Spielerfahrungen bieten, einen Namen gemacht. Ihre Zusammenarbeit mit Atari bei Missile Command Delta verspricht eine spannende Neuinterpretation des Klassikers, die sowohl strategische Elemente als auch eine tiefgründige Erzählung integriert. Für Fans des Originals, die eine frische Perspektive suchen, sowie für Liebhaber taktischer Strategie- und Mystery-Spiele könnte Missile Command Delta eine der spannendsten Überraschungen des Jahres 2025 werden.