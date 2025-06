MindsEye: GTA-Veteran enthüllt Action-Thriller mit Mission-Editor & Hitman-Crossover

Auf dem Summer Games Fest 2025 hat Build A Rocket Boy für Aufsehen gesorgt: MindsEye erscheint bereits in wenigen Tagen, am 10. Juni, und bringt eine spannende Mischung aus Action-Thriller, GTA-Gameplay und kreativem Sandbox-Modus auf PC und Konsolen. Entwickelt von Leslie Benzies, ehemaliger Lead Developer bei Grand Theft Auto, soll der Titel Einzelspieler-Fans genauso begeistern wie kreative Bastler.

Schauplatz ist die futuristische Wüstenstadt Redrock, in der Roboter und KI die Menschheit angeblich in eine neue Ära führen. Doch wie so oft steckt mehr dahinter: Spieler schlüpfen in die Rolle von Jacob Diaz, einem Ex-Soldaten mit speziellem Implantat – dem titelgebenden „MindsEye“. Dieses bringt ihm nicht nur Erinnerungsfetzen zurück, sondern lässt ihn einer düsteren Verschwörung auf die Spur kommen.

Werbung

MindsEye: Action, Drama – und eigene Missionen

Spielerisch erwartet dich ein Mix aus Third-Person-Shooter, rasanten Verfolgungsjagden und filmreifen Zwischensequenzen – ganz im Stile von Rockstar Games. Doch MindsEye geht noch weiter: Dank eines Game Creation Systems können Nutzer selbst Missionen entwerfen – mit sämtlichen Assets des Spiels. Was klingt wie Roblox für Erwachsene, ist der Versuch, auch nach dem Story-Ende für Langzeitspaß zu sorgen.

Nicht nur Spieler, sondern auch das Entwicklerstudio nutzt das Tool, um regelmäßig neue Inhalte bereitzustellen. Die Nutzung sei laut BARB bewusst intuitiv gehalten, sodass auch ohne Entwickler-Know-how kreative Szenarien gebaut werden können. MindsEye soll so ein lebendiges, dauerhaft wachsendes Spiel werden – und das zu einem Einstiegspreis von 59,99 Euro (Steam bzw. Epic-, PlayStation- bzw. Xbox-Store). Vorbesteller erhalten die Deluxe Edition kostenlos, inklusive Skins und DLC-Missionen.

Agent 47 mischt mit: Hitman-Crossover geplant

Ein echter Überraschungsmoment war das Ende des Trailers: Agent 47, der legendäre Attentäter aus der Hitman-Reihe, wird als spielbarer Charakter in einer Post-Launch-Mission auftauchen. Die spezielle Kollaboration zwischen BARB und IO Interactive erscheint bereits im Juli – gebaut mit dem hauseigenen Creation-Tool. Es ist die erste von mehreren geplanten Crossover-Missionen. Immerhin fungiert IO Interactive Partners A/S als Publisher des Spiels.

Auch sonst verspricht MindsEye eine lange Content-Roadmap: Monatlich sollen neue Premium-Inhalte erscheinen, die die Story und das Universum erweitern. Die Entwickler verfolgen damit ein Konzept, das Einzelspieler-Titel mit einer aktiven Community vereint.

Systemanforderungen: So läuft MindsEye auf deinem PC

Technisch basiert MindsEye auf der Unreal Engine 5. Die Anforderungen sind für 2025 ziemlich moderat:

Kategorie Minimal Empfohlen Prozessor Ryzen 5 5600X / i5-12400F Ryzen 7 7800X3D / i7-13700K Arbeitsspeicher 16 GB RAM 16 GB RAM Grafikkarte Radeon RX 5600 XT / RTX 2060 Radeon RX 6800 XT / RTX 4070 Speicherplatz 70 GB SSD 70 GB SSD Betriebssystem Windows 10/11 (64 Bit), DirectX 12 Windows 10/11 (64 Bit), DirectX 12

MindsEye will nicht einfach nur ein weiterer Open-World-Thriller sein – es verbindet cineastische Singleplayer-Story mit kreativen Tools. Die Kombination aus Action, Verschwörung, Spielerbeteiligung und Hitman-Gastauftritt dürfte dafür sorgen, dass das Spiel nicht so schnell wieder von der Bildfläche verschwindet.