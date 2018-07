Nachdem wir auf der E3 2018 schon einen ersten Eindruck erhalten haben, wie sich Microsoft mit der Xbox One-Sparte in Zukunft aufstellen wird, verspricht auch CEO Satay Nadella in einer Telefonkonferenz mehr in den Gaming-Sektor zu investieren.

„Im Bereich Gaming verfolgen wir unsere weitreichenden Möglichkeiten von der Art und Weise, wie Spiele entwickelt und vertrieben sowie gespielt und angesehen werden, womit wir in diesem Jahr zum ersten Mal Einnahmen von zehn Milliarden Dollar übertreffen werden. Wir investieren aggressiv in Content, Community und Cloud Services, um die Nutzung zu erweitern und die Zusammenarbeit mit Spielern zu vertiefen“, so Nadella.

Nachdem Microsoft Gewinne in Milliarden-Bereich verzeichnet sicherlich ein leichtes um Sony die Herrschaft am Konsolen-Markt streitig zu machen.

Wir Gamer können von dieser „Aggressivität“ von Microsoft sicherlich nur profitieren.