Laut einem Bericht von Kotaku, in dem Quellen zitiert werden, soll Microsoft den unabhängigen Entwickler Obsidian Entertainment kaufen.

Wenn man den Bericht glaubt, dann hat Microsoft den Deal bereits unter „Dach und Fach“. Der Deal sei bereits seit einiger Zeit in Arbeit und zu 90% abgeschlossen, wie die Quellen zitiert werden. Beide Seiten sind derzeit nicht für einen Kommentar erreichbar.

Microsoft will mehr exklusive Titel auf Xbox sichern!

Damit würde die „Shopping-Tour der Entwickler“ von Microsoft Munter weitergehen, um sich exklusive Spieleentwicklungen zu sichern. Anscheinend möchten die Redmonder für die nächste Konsolen-Generation ordentlich gerüstet sein und in puncto Eigenmarken-Titel mit Sony aufschließen!

Obsidian Entertainment wurde bekannt durch Titel wie Knights of the Old Republic II , Fallout: New Vegas, Alpha Protocol, Neverwinter Nights 2, Pillars of Eternity und viele mehr! 2012 wäre der Videospiele-Entwickler fast Pleite gegangen. Nachdem man den Vertrag für ein Online-Panzerspiel hatte konnte man sich wieder aufrappeln.

