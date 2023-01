Microsoft behauptet “keine Ahnung” über Call of Duty zu haben

Dem Tech-Konzern mangelt es an Wissen oder Informationen um an den ursprünglichen Release-Termin von Call of Duty zu glauben...

Die Anwälte von Microsoft sind bemüht so zu tun als würden sie über Call of Duty nichts wissen. - (C) Activision - Bildmontage

Mittlerweile ist es fast ein Jahr her, dass Microsoft angekündigte Activision-Blizzard für läppische 68,7 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Immerhin beinhaltet dieser Deal interessante Marken wie Call of Duty, WarCraft und Candy Crush. Auch wenn sich niemand am Daten-Moloch und “wahren” Grund für die Übernahme interessiert, nämlich Candy Crush, tun die Anwälte von Microsoft so, als hätten sie keine Ahnung über Call of Duty, weil es die FTC wissen möchte.

Mattias Stoller, Forschungsdirektor des American Economic Liberties Project und Gastdozent am Department of History der Columbia University, twitterte: “Die FTC behauptete, Call of Duty sei ein beliebtes, profitables und erfolgreiches Videospiel-Franchise. Die Antwort von Microsoft ist, dass es keine Kenntnis von Call of Duty-Einnahmen hat und die gesamte Beschaffung verlangt. Extrem böse und kleinlich.”

Wie er richtig feststellte enthält die 37-seitige Antwort von Microsoft auf die FTC-Klage folgende Passage (via TheVerge.com):

“Microsoft beteuert, dass es an Wissen oder Informationen mangelt, die ausreichen, um sich eine Überzeugung über die Wahrheit der Behauptungen bezüglich der Wahrnehmung von Call of Duty durch die Branche und des ursprünglichen Veröffentlichungsdatums von Call of Duty zu bilden; oder hinsichtlich der Wahrheit der Behauptungen bezüglich des Starts von Call of Duty und des typischen Veröffentlichungszeitplans sowie der Ressourcen und des Budgets, die Activision Call of Duty zuweist, einschließlich der Anzahl der Studios, die an Call of Duty arbeiten.”

Gut. In 0,2 Sekunden kann man diese Informationen auch via Google erhalten. Das erste Call of Duty erschien am 29. Oktober 2003. Nur so nebenbei.

Activision-Blizzard-Deal wird ins Lächerliche gezogen

Ein netter Versuch der Microsoft Anwälte? Gut, wenn ich die letzten 20 Jahre in einer Blase gelebt, die mir gewisse Filter vorgegeben hätte, dann wäre mir nicht aufgefallen, dass es Call of Duty gibt. Das Shooter-Franchise ist – zumindest namentlich – über den Videospiele-Markt hinaus bekannt. So wie auch Fortnite oder Minecraft. Eigentlich ist Call of Duty ein Synonym für das Genre für jüngere Videospieler, die nicht mit einer Brechstange und Dukes Sprüchen aufgewachsen sind.

Call of Duty für alle!

Mittlerweile sollte es bei allen angelangt sein: Call of Duty wird es mindestens die nächsten 10 Jahre für andere Konsolen, außerhalb des Xbox-Ökosystems, geben. Mit Nintendo hat man bereits einen Vorab-Deal abgeschlossen. Sony hat eine dreijährige Verlängerung zuerst öffentlich abgelehnt. Auf das 10-Jahres-Angebot hat man zumindest nicht lautstark reagiert. Wahrscheinlich wird man sich irgendwann einig (oder ist es sich schon).

Der Activision-Blizzard-Deal von Microsoft soll irgendwann dieses Jahr abgeschlossen sein. Zumindest in Chile, Brasilien, Serbien und Saudi-Arabien sieht man die Sache als beschlossen.