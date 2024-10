Metroid Dread verschwindet aus einigen Läden

Einige Fans haben festgestellt, dass Metroid Dread in verschiedenen Geschäften in den USA nicht mehr erhältlich ist. Viele Spiele für die Nintendo Switch sind preislich stabil, selbst nach Jahren. Mit Spielen, die schon sieben Jahre alt sind, werden einige von Nintendos Flaggschifftiteln immer noch zum vollen Preis verkauft. Metroid Dread, das im Oktober 2021 veröffentlicht wurde, macht diese Beobachtung noch überraschender. Hierzu haben wir ein ausführliches Review veröffentlicht. Nintendo hatte zuvor bekannt gegeben, dass der Titel das meistverkaufte Spiel der Reihe sei. Es wurde von vielen Fans für seine Erweiterung der klassischen Formel gelobt und unterstützt. Die jüngsten Berichte über sein Verschwinden aus den Regalen haben teilweise Besorgnis ausgelöst.

Laut Nintendeal auf X (ehemals Twitter) wurde Metroid Dread anscheinend von GameStop, Best Buy und Target entfernt, ist aber noch bei Walmart für 49,95 US-Dollar erhältlich. Es wird spekuliert, dass das Spiel möglicherweise nicht die erwarteten Verkaufszahlen erreicht hat. Obwohl das Game Verkaufsrekorde der Serie gebrochen hat, könnte es hinter anderen Nintendo-Titeln zurückgeblieben sein. Frühere Berichte über die meistverkauften Switch-Spiele zeigen, dass diese Listen normalerweise von IPs wie Mario, Pokémon, Animal Crossing, The Legend of Zelda dominiert werden. Aufgrund dieser Dominanz spekulieren viele Fans, dass Nintendo möglicherweise weniger Exemplare von Metroid Dread produziert hat und sich stattdessen auf die populäreren Spiele konzentriert.

Metroid Dread seems to have been removed from GameStop, Best Buy, and Target

Still available at Walmart for now: https://t.co/Gnirj4homK #ad $49.95 pic.twitter.com/Xfc4Z3QYLA

— Nintendeal (@Nintendeal) October 8, 2024