Metal Gear Solid Delta bekommt einen neuen Online-Modus

Mit Metal Gear Solid Delta erscheint am 28. August das Remake des PS2-Klassikers, in dem Serienerfinder Hideo Kojima sein Stealth-Gameplay und Storytelling auf ein neues Level hievte. Neben der ikonischen Kampagne bekam die zweite Version des Spiels von 2005 auch einen Multiplayer-Modus namens Metal Gear Online. Den gibt es in Delta nun nicht mehr, wie Konami per Livestream bestätigte. Stattdessen startet das Remake mit einer neuen Multiplayer-Variante namens Fox Hunt.

Denn die alte Action aus Metal Gear Online sei nicht mehr zeitgemäß, sagt der für Fox Hunt zuständige Yu Sahara: “Die Landschaft der Multiplayer-Spiele hat sich seit MGO sehr verändert. Es hat viel Rücksicht benötigt, darüber nachzudenken, wie ein neuer Online-Modus aussehen könnte.” Damals konnten sich bis zu acht Spieler in Deathmatches oder Capture-the-Flag-Partien an die Gurgel gehen. Nach dem Release von Metal Gear Solid 4 ging von 2008 bis 2012 eine erweiterte Fassung des Konzepts für bis zu 16 Spieler online.

Deswegen soll Fox Hunt mehr “als nur Schießereien” bieten und besser an das Tarn- und Versteckspiel der Singleplayer-Kampagne angepasst sein. “Wir haben dieses Hin und Her zwischen dem Verstecken und dem Aufspüren des Feindes genutzt, um ein Online-Erlebnis zu schaffen, das einzigartig für Metal Gear ist”, so der Director. Details zu den Mechaniken und genauen Spielmodi der Onlinevariante wurden allerdings noch nicht verraten. Im Trailer ist zu sehen, wie sich der Tarnanzug eines Spielers in Echtzeit an Umgebungen wie Gras und Geröll anpasst.

Viele Boni in Metal Gear Solid Delta

Neben Fox Hunt bietet Metal Gear Solid – wie einst das Originalspiel – viele weitere Gimmicks und Boni. Für alle Zocker auf PlayStation und PC gibt es das Minispiel Snake vs. Monkey, in dem der Superspion die widerspenstigen Sony-Äffchen einfangen muss. Auf Xbox wiederum gilt es Bomberman zu jagen. Außerdem sind überall in der Welt Videodateien für das sogenannte Secret Theater versteckt, das Gag-Versionen der Cutscenes zeigt. Für das Remake wurden hier neue Videos hinzugefügt.