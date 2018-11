Wie Sony nun enthüllt hat, wurden von der PlayStation 4 und der PlayStation 4 PRO weltweit insgesamt 86,1 Millionen Einheiten verkauft.

Besonders die letzten Exklusiv-Titel für das PS4-System haben einen ordentlichen Verkaufs-Boost gebracht. Mit Marvel’s Spider-Man hat man Anfang September einen Blockbuster mit Spinnennetz losgelassen, der es in sich hatte. Mit weiteren Missionen die als DLCs erscheinen sorgt man dafür, dass die Gamer auch dabei bleiben wie „Der Raubüberfall“ gezeigt hat. Unser Redakteur Michael hat dies für euch getestet.

Mit Hilfe weiterer Top-Titel, wie das kürzlich veröffentlichte Red Dead Redemption 2, welches ja nicht für PC, sondern nur für PlayStation 4 und Xbox One vorerst erhältlich ist, schafft man sich weitere neue Käufer. In diesem Jahr wurden also bereits 17,5 Millionen Konsolen verkauft, ursprünglich hatte man 17 Millionen geplant. Die Planung ging jedoch aufgrund des Erfolges von God of War in der ersten Jahreshälfte gleich nach oben.

Zum Verleich: Vor zwei Jahren, im September 2016, meldete Sony im Finanzbericht 40 Millionen verkaufte Konsolen. Die PlayStation 4 ist seit dem 29. November 2013 in Europa erhältlich.

Die Vorgänger-Konsole, die PlayStation 3 hat man daher heuer eingeholt – und die Lebensdauer der PS4 ist noch nicht zu Ende! Die PS3 verkaufte Sony weltweit fast 87 Millionen Mal. Die PlayStation 2 gehört übrigens zur erfolgreichsten Konsole der Japaner. Diese weist laut Wikipedia-Eintrag 157,68 Millionen verkaufte Einheiten aus.

Die PlayStation (one), welche in Kürze auch als Classic-Mini-Edition erscheint, schaffte 102,5 Millionen verkaufte Stück weltweit.

