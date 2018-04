Am 24. July erscheinen die beiden Legacy Collections zu Mega Man X auf PC, Switch, sowie Xbox One und PS4.

Wie Capcom auf Twitter bekannt gab, wird die Mega Man X Legacy Collection als Zweiteiler erscheinen, wobei die Spiele jeweils 19,99 Euro kosten werden.

Neben den Spielen wird auch einiges an Bonuscontent enthalten sein. Unter anderem ein neuer Challenge Mode, bei dem man zwei Bosse auf einmal bekämpfen kann. Zwei Grafikfilter, die man optional zu den originalen Grafiken wählen kann. In den 3D Spielen Mega Man X7 und X8 wurde die Auflösung erhöht. Außerdem sind ein „Museum Mode“, ein Music Player, eine Galerie, ein „Goods Catalog“ und der „The Day Of Sigma“ Anime dabei. Der Anime war ursprünglich eine Beilage zum PSP Spiel Mega Man Maverick Hunter X.

