Sony Interactive Entertainment gibt bekannt, dass das von Insomniac Games in Kooperation mit Marvel Games entwickelte Marvel’s Spider-Man bereits über einen Monat vor Release offiziell den Gold-Status erreicht hat.

Marvel’s Spider-Man erzählt eine brandneue und zugleich authentische Geschichte, in der Spider-Man zu erleben ist, wie man den Helden weder aus Filmen noch aus anderen Spielen kennt. Peter Parker ist im PlayStation-Exklusivtitel erfahrener und bekämpft das Verbrechen in New York auf meisterliche Art. Gleichzeitig ist es seine Aufgabe, das chaotische Privatleben und die Karriere unter einen Hut zu bekommen, während das Schicksal der Bewohner auf seinen Schultern lastet.

Marvel’s Spider-Man erscheint am 7. September dieses Jahres exklusiv für PlayStation 4.