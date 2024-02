Marvel’s Spider-Man 2: Großes Update für März angekündigt

Insomniac Games hat bestätigt, dass Marvel’s Spider-Man 2 am Donnerstag, dem 7. März das lang erwartete New Game+ Update erhalten wird. Das Spiel wurde letztes Jahr unter großem Beifall der Kritiker veröffentlicht. Viele waren beeindruckt von den erheblichen Gameplay-Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger und der fesselnden Superhelden-Geschichte. Doch während Spider-Man 2 viel Lob erntete, waren einige Fans über ein fehlendes Feature enttäuscht.

Leider kam Spider-Man 2 ohne New Game+ auf den Markt, was bedeutete, dass jeder, der die Geschichte des Spiels noch einmal erleben wollte, einen neuen Spielstand von Grund auf erstellen musste und nicht alle Upgrades nutzen konnte. Insomniac hat schon lange verlauten lassen, dass New Game+ irgendwann für Spider-Man 2 kommen wird, und nun hat das Studio offiziell bekannt gegeben, wann das lang erwartete Feature sein Debüt feiern wird.

Insomniac Games bestätigte in den sozialen Medien, dass am 7. März ein Update für Marvel’s Spider-Man 2 erscheint. Dieses Update wird New Game+ sowie neue Anzüge und weitere Inhalte enthalten. Eine vollständige Liste der neuen Features wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Fans sollten also Ausschau nach weiteren Informationen halten. Da der 7. März nur noch einen Monat entfernt ist, werden Fans bald mehr über das bevorstehende Update erfahren.

❗ OUR NEXT UPDATE IS COMING MARCH 7

Our title update for Marvel's #SpiderMan2PS5 arrives next month and adds highly requested features like New Game+, new suits, and more!

Watch our social media for a complete list of features closer to release. 🕸️🕷️ #BeGreaterTogether pic.twitter.com/qhncOPkUXY

— Insomniac Games (@insomniacgames) February 7, 2024