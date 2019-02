Nintendo-Fans haben im aktuellen Nintendo Direct erfahren, dass Marvel Ultimate Alliance 3 für Nintendo Switch den Charakter Captain Marvel beinhaltet.

„Das neue Spiel bietet die gleiche Art von Action-RPG-Gameplay, die das Franchise vor über zehn Jahren zu einem Hit gemacht hat“, erklärte eine Pressemitteilung über das neue Spiel von Nintendo.

In Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order können bis zu vier Spieler auf verschiedene Arten zu Koop-Kämpfen kommen: Spieler können online spielen oder sich über lokales WLAN offline verbinden. Mit einem weiteren Paar Joy-Con können sich vier Spieler an einem System zusammenschließen. Zusätzlich zur traditionellen Perspektive der Serie kann der neue Eintrag den Spielern eine dynamische, gezoomte heroische Ansicht auswählen.

Captain Marvel is joining the fight in MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order! Wield her powers to stop Thanos and The Black Order from unleashing cosmic chaos when the game launches exclusively on #NintendoSwitch this summer. #MUA3 pic.twitter.com/iEPjXgtZGY

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13. Februar 2019