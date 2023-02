Marvel Snap Guide: Das beste ,,M.O.D.O.K”-Deck

Wollt ihr die neue Season in Marvel Snap perfekt nutzen? Dann folgt unserem Guide für ein ,,M.O.D.O.K"-Deck und ihr gewinnt garantiert!

Marvel Snap (c) Second Dinner Studios, Inc., Nuverse

Neuer Monat, neue Season. Das gegen Ende des Jahres erschienene Mobile Game Marvel Snap widmet sich im Februar ganz der Welt der Quanten. Um den am 15. Februar gestarteten Film, Ant-Man: Quantumania zu feiern, dürfen sich Spieler diesmal auf zahlreiche Goodies freuen, die Ant-Man und The Wasp zum Thema haben. Doch die neue Staffel liefert auch eine neue Karte, die nicht unterschätzt werden darf: M.O.D.O.K! Denn mit dem richtigen Deck, könnt ihr mit ihr nahezu jede Runde gewinnen, in der ihr sie zieht. Wir sagen euch wie:

Fangen wir ganz am Anfang an. M.O.D.O.K feiert neben seiner prominenten Rolle im neusten MCU-Film, im Februar auch in Marvel Snap seinen Erstauftritt. Wie in den anderen Seasons davor, schaltet ihr die Karte frei, sobald ihr die 10,99€ für die neue Staffel bezahlt habt. Der skurrile, schwebende Kopf darf dabei aber nicht auf sein lächerliches Äußeres reduziert werden. Denn mit 8 Stärke ist die Karte nicht zu unterschätzen. Doch ihre wahre Stärke kommt mit dem Aufdeck-Effekt zur Geltung.

WERBUNG

Denn wenn M.O.D.O.K (Energie 5, Stärke 8) gespielt wird, zerstört er all eure Karten, die ihr in der Hand habt. Doch wenn ihr das richtige Deck habt, ist euer Sieg danach dennoch nahezu garantiert. Denn ein ,,M.O.D.O.K”-Deck setzt sehr auf das Ablegen anderer Karten, um bestimmte andere stärker zu machen. Hier sind all die Karten, die sich dafür am besten eignen.

,,Marvel Snap”-Karten für M.O.D.O.K

Iceman

Nightcrawler

Angela

Morbius

Okoye

Wolverine

Swarm

Nakia

Cosmo

Strong Guy

M.O.D.O.K

America Chavez

Die wichtigsten Karten dieses Decks, neben M.O.D.O.K, sind hierbei Swarm, Morbius und Strong Guy. So startet Morbius zwar mit 0 Stärke, bekommt aber mit jeder abgeworfenen Karte +2 Stärker. Nach dem fünften Zug könnt ihr der Karte so bis zu 8 Stärke verleihen. Auch Strong Guy profitiert vom Abwerfen. Denn so erhält die Karte +6 Stärke, falls der Spieler keine Karten mehr auf der Hand hat. Ein Umstand, der am Ende des Spiels garantiert ist.

Zieht ihr zusätzlich auch noch Swarm, so erhaltet ihr bei dessen Abwerfen zwei Kopien der Karte mit 0 Energie. In Zug 6 könnt ihr so an bestimmten Standorten erneut nachhelfen. Und damit ihr nachdem ihr M.O.D.O.K gespielt habt, nicht komplett leer dasteht, hilft America Chavez aus. Denn sie wird garantiert immer in Zug 6 gezogen, wodurch ihr eine zusätzliche starke Karte am Ende eures Zuges spielen könnt. Die ,,1 Energie”-Karten wie Iceman und Nightcrawler sind in jedem Deck gut, da sie den Gegner ärgern können. Karten wie Okoye und Nakia können hingegen eure Karten aufbessern. Und Cosmo ist wichtig, da er das Zerstören von Karten verhindert, was bei bestimmten Decks immer beliebter wird.

Wie ihr also seht, ist das ,,M.O.D.O.K”-Deck eine ernstzunehmende Gefahr. Solltet ihr M.O.D.O.K ziehen, ist ein Sieg so gut wie immer garantiert. Mit diesem Deck und ein bisschen Glück, könnt ihr also schon bald zum ,,Marvel Snap”-Champion aufsteigen.