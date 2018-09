Spider-Man hat einen sehr erfolgreichen Start erlebt und hat alle möglichen Verkaufsrekorde gebrochen. Aber auch die Kritiken waren wirklich ausgezeichnet. Sogar wir haben stolze 10/10 Punkten gegeben. Das passiert nicht sehr oft. Nun hat der Kreativ-Direktor von Marvel Games erklärt, dass er den PlayStation 4-Exklusivtitel als den „Iron Man der Marvel-Videospiele“ ansieht.

Vor einiger Zeit hatte der Kreativdirektor des Titels, Bryan Inthihar von Insomniac, darüber gesprochen, wie er das Game als „Iron Man of Marvel Videogames“ bezeichnen wollte, da es eine neue Ära für Marvel eröffnen sollte.

One of my fave parts of this video is when @bryanintihar talks about how Marvel’s Spider-Man is intended as “the Iron Man of Marvel video games,” which is exactly how we view it. As with that first MCU hit, #SpiderManPS4 kicks off a new era for Marvel console games. #BeGreater https://t.co/U1eHdZEmoe

— Bill Rosemann (@BillRosemann) 23. September 2018