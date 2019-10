Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen 2020 Intro-Video veröffentlicht

Sega hat das Intro-Video für Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 veröffentlicht.

Mario, Sonic und ihre Freunde erleben ihr bisher größtes Sportabenteuer in Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020! Nimm allein oder mit deinen Freunden an den vielen Disziplinen von Tokyo 2020 teil, darunter vier brandneue: Skateboarding, Karate, Surfen und Sportklettern. Eine große Auswahl an Sportarten und klassischen 2D-Spielen erwartet dich!

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Tokyo 2020 wird am 5. November in Amerika und am 8. November in Europa von Switch erwartet. Die Vorbestellung des Spiels ist bereits möglich.

Quelle: Gematsu