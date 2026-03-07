Mario Kart World: Nintendo-Panne verät Bob-omb-Wurf als neuen Schlachtmodus

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Nintendo wollte zum MAR10 Day am 10. März das Online-Event My Nintendo Mario Kart World Open Series bewerben, eine dreiwöchige Turnierreihe mit VS-Rennen, Münzenjäger und Knockout Tour. Das Bild dafür erschien kurz auf My Nintendo und wurde schnell wieder gelöscht. Zu spät: Die Community hatte es bereits gespeichert. Denn das Promobild zeigte etwas, das es in Mario Kart World noch gar nicht gibt.

Was das Icon verrät

Im aktuellen Spiel besteht das Schlachtmodus-Icon aus zwei Symbolen: einem Ballon für die Ballonschlacht und einer Münze für den Münzenjäger. Im gelöschten Promobild ist dasselbe Icon um eine dritte Form ergänzt, einen Bob-omb. Da es im Schlachtmodus von Mario Kart World genau zwei Modi gibt und das Icon nun drei Symbole zeigt, liegt die Schlussfolgerung nahe: Ein dritter Modus kommt. Und da Bob-omb-Wurf bereits in Mario Kart: Double Dash auf dem GameCube und zuletzt in Mario Kart 8 Deluxe enthalten war, gilt seine Rückkehr als nahezu sicher.

Das Spielprinzip ist denkbar einfach: Sämtliche Item-Boxen enthalten ausschließlich Bob-ombs, man wirft sie auf Gegner, Treffer bringen Punkte, Treffer kassieren kostet sie. Chaotisch, schnell, beliebt.

Warum das Update überfällig ist

Der Schlachtmodus war bei Marios Kart Worlds Release einer der meistgenannten Kritikpunkte. Mit nur zwei Varianten wirkte er im Vergleich zu Mario Kart 8 Deluxe deutlich abgespeckt. Seit dem Release im Juni 2025 hat Nintendo über das Update 1.5.0 im Januar 2026 Team-Rennen in der Knockout Tour nachgeliefert, echter neuer Content im Schlachtmodus blieb aber aus. Das Spiel hat inzwischen über 14 Millionen Exemplare verkauft und einen Metascore von 86. Dass Nintendo den Modus ausgerechnet zum 40. Mario-Jubiläum und zum MAR10 Day erweitert, wäre strategisch naheliegend.

Wann kommt die Bestätigung?

Das gelöschte Bild spricht für sich, eine offizielle Ankündigung steht aber noch aus. Der MAR10 Day am 10. März wäre der ideale Zeitpunkt für Nintendo, das Update gleichzeitig anzukündigen und zu veröffentlichen. Ob danach noch weitere Schlachtmodi folgen oder ob der Bob-omb-Wurf der einzige Zusatz bleibt, ist unklar. Fans spekulieren auch über einen Shine-Thief-Modus aus Mario Kart: Double Dash, der ebenfalls in keinem späteren Teil mehr auftauchte. Offiziell ist davon nichts bestätigt.

