Bereits in nicht einmal einen Monat geht es los. Mario Kart startet auch am Smartphone durch. Mario Kart Tour, der neueste Handy-Ableger von Nintendo, startet am 25. September für iOS und Android.

Dabei Rasen Spieler über den Regenbogen-Boulevard, den man bereits aus der Kult-Videospielserie kennt. Man sieht aber Rennstrecken die von realen Orten wie New York, Tokio oder Paris inspiriert wurden.

Ein aktuelles Gameplay-Video findet ihr unterhalb der Meldung. Dort erfährt man auch wie man das Kart am Handy steuern kann.

Wer keine Zeit verlieren und sofort benachrichtigt werden möchte, wenn das Spiel zum Download bereitsteht, kann sich jetzt über den App Store und Google Play vorab dafür registrieren.

Mario Kart Tour startet kostenlos und lässt sich ab 25. September auf iOS- und Android-Geräte herunterladen. Wer virtuell ordentlich Gas geben möchte, benötigt dazu nur einen Nintendo-Account. Die spielinterne Fahrerlizenz gibt es, sobald man sich mit seinem Konto verbindet.