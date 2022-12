Mario Kart 8 Deluxe – Was bewirkt das neueste Update?

Version 2.2.1 für Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) ist jetzt verfügbar, dass sind die Patchnotes.

Mario Kart 8 Deluxe für die Switch. - (C) Nintendo

Ein weiteres Update ist für Mario Kart 8 Deluxe erschienen, wobei das Spiel auf Version 2.2.1 aktualisiert wurde. Fans des Arcade-Racers fragen sich zurecht, was jetzt neu ist. Wir haben die offiziellen Patch-Notes von Nintendo.

Warum das Update wichtig ist! Der Patch bringt keine neuen Inhalte ins Spiel, behebt dafür zwei spezifische Probleme.

WERBUNG

Mario Kart 8 Deluxe – Version 2.2.1

Das erste Problem, dass Berlin Byways beim Online-Spielen unruhig wird, wurde von Nintendo behoben. Auch der Fehler in der London Loop wurde behoben. Dabei hat Lakitu die Spieler nach einem Sturz in der London Loop nicht an die richtige Stelle gebracht. Dieser Bug wurde mit Version 2.2.1 des Arcade-Racers behoben.

Die offiziellen Patchnotizen für das Update auf Version 2.2.1 von Mario Kart 8 Deluxe lauten wie folgt:

Behobene Probleme

Problem behoben, bei dem das Bild beim Online-Spielen in Berlin Byways abgehackt wurde.

Problem behoben, bei dem der Spieler beim Spielen in London Loop von Lakitu hineingetragen wurde, nachdem er natürlich heruntergefallen war und nicht an die richtige Stelle zurückgebracht wurde.

Mario Kart 8 Deluxe hat Anfang Dezember sein großes Update auf Version 2.2.0 erhalten. Dieser Patch fügte die Unterstützung für den neuesten Booster Course Pass DLC hinzu, enthielt aber auch andere Elemente wie eine brandneue Funktion für benutzerdefinierte Gegenstände.

Das Spiel ist für Nintendo Switch erhältlich. Das Update steht allen Spielern zur Verfügung.