Maneater: Das Hai-Rollenspiel gibt es ab sofort auch für die Switch

Maneater: Jetzt auch für die Nintendo Switch erhältlich. - (C) Tripwire Interactive

Tripwire Interactive veröffentlichte heute Maneater für die Nintendo Switch.

Maneater ist ein Singleplayer-Spiel in einer offenen Spielwelt, in dem der Spieler der Hai ist. Gestartet wird als junges Bullenhai-Baby, das durch das blutige Abschlachten seiner Mutter in den weiten Ozeanen völlig auf sich gestellt ist und überleben muss, indem es sich schnellstmöglich durch das Ökosystem der Meere frisst.

Dabei stehen dem jungen Hai zahlreiche Feinde gegenüber – sowohl menschlich als auch tierisch. Durch Jagd auf die sinnvollsten Nahrungsressourcen wird das Wachstum und die Entwicklung des Jungtiers beschleunigt und mit etwas Geschick weit hinter die Grenzen des natürlich Möglichen getrieben, so dass der Spieler das Abenteuer ganz seinem Spielstil anpassen kann.

Die erfolgreiche Entwicklung von jungen Bullenhai-Baby zum eindrucksvollen Monsterhai ermöglicht die wilde Jagd auf die skrupellosen Fischer, die schon bald ebenso blutig Verantwortung für den Tod der Haifisch-Mutter übernehmen müssen. Der Weg von kleinem Baby zum legendären Predator der Meer ist lang – und kein einfacher. Fressen. Erkunden. Entwickeln.

Key Features von Maneater

FRESSEN: Ernähre Dich von Tieren & Menschen, konsumiere Nährstoffe und finde seltene Haifisch-Beute, um Dich weiter zu entwickeln als die Natur jemals vorgesehen hat.

Ernähre Dich von Tieren & Menschen, konsumiere Nährstoffe und finde seltene Haifisch-Beute, um Dich weiter zu entwickeln als die Natur jemals vorgesehen hat. ERKUNDE DEN OZEAN : Erkunde sieben riesige Regionen, inclusive Buchten der Golfküsten, Urlaubsstrände, Industriehäfen, die Weiten der Ozeane und vieles mehr. Erlebe dabei einen vollständigen Tag-& Nachtwechsel

: Erkunde sieben riesige Regionen, inclusive Buchten der Golfküsten, Urlaubsstrände, Industriehäfen, die Weiten der Ozeane und vieles mehr. Erlebe dabei einen vollständigen Tag-& Nachtwechsel ENTWICKLE DICH ZUR LEGENDE : Schalte zahlreiche Evolutionsschritte zur Weiterentwicklung und Verbesserung Deines Hais frei und wende diese bei Deiner Jagd durch die Kampagne an.

: Schalte zahlreiche Evolutionsschritte zur Weiterentwicklung und Verbesserung Deines Hais frei und wende diese bei Deiner Jagd durch die Kampagne an. EINZIGARTIGE STORY : Spiele Dich durch eine komplett erzählte, story-basierte Kampagne, im englischen Original erzählt von Chris Parnell (Rick and Morty, Saturday Night Live, 30 Rock)

: Spiele Dich durch eine komplett erzählte, story-basierte Kampagne, im englischen Original erzählt von Chris Parnell (Rick and Morty, Saturday Night Live, 30 Rock) ABWECHSLUNGSREICHE UND FESSELNDE KÄMPFE: Kämpfe gegen herausfordernde Bestien, inclusive andere Haifisch-Arten, oder gegen zahlreiche menschliche Jäger, von Trunkenbolden bis zur Küstenwache

Mampf. Mampf. Maneater für die Switch

In unseren DailyGame-Review zu Maneater sagte Eva über das Rollenspiel:

Maneater grenzt stark an Absurdität, was es so allerdings auch so wahnsinnig lustig macht. Dank der schönen Grafik durchquären wir die verschiedenensten Unterwasserwelten und können die Killermaschine in uns sich austoben lassen. Die Story ist, wenn man sich nur darauf konzentriert, recht kurzweilig. Ich empfehle daher schon, sich auch etwas auf die Nebenquests zu konzentrieren. Dass das Game zudem auf Deutsch synchronisiert wurde, macht es gleichzeitig wesentlich angenehmer zu spielen. So muss man nicht kämpfen und gleichzeitig nervige Untertitel lesen, wenn der Erzähler sich mal zu Wort meldet.

Maneater ist ab sofort (25. Mai 2021) für die Nintendo Switch erhältlich. Weitere Informationen zum Spiel gibt es auch auf der offiziellen Webseite.