Lyrical Games wird Publisher für neues Projekt von The Chinese Room

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Lyrical Games und The Chinese Room haben eine Publishing Partnerschaft bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist die Realisierung eines neuen, bislang unangekündigten Projekts des britischen Studios. Konkrete Details zum Spiel selbst stehen noch aus.

The Chinese Room ist vor allem für narrative Titel bekannt, die Atmosphäre und Story in den Mittelpunkt stellen. Zu den bekanntesten Werken zählen Still Wakes the Deep, Everybody’s Gone to the Rapture sowie die Mitarbeit an Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an das neue Projekt.

Finanzierung und kreative Freiheit

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Lyrical Games die vollständige Finanzierung des Titels. Zusätzlich stellt der Publisher strategische Unterstützung bei der Produktion sowie eine gemeinschaftliche Planung der Markteinführung bereit. Damit erhält The Chinese Room finanzielle Sicherheit und operative Rückendeckung, ohne die kreative Kontrolle abzugeben.

Laut offiziellen Angaben behält das Studio die volle kreative Autonomie sowie sämtliche Eigentumsrechte an der Marke. Das Intellectual Property verbleibt also bei The Chinese Room. Dieser Punkt ist in der heutigen Branche keineswegs selbstverständlich, da viele Publisher im Gegenzug für Finanzierung und Marketing Mitspracherechte oder Markenrechte einfordern.

Blake Rochkind, Leiter von Lyrical Games, betonte in einer Stellungnahme, dass man früh von der Vision des Studios überzeugt gewesen sei. Ziel sei es, Reibungspunkte zu beseitigen und die nötigen Ressourcen bereitzustellen, damit sich das Entwicklerteam vollständig auf die kreative Umsetzung konzentrieren könne.

Vertrauen in einem schwierigen Marktumfeld

Auch Ed Daly, CEO von The Chinese Room, unterstrich die Bedeutung der Partnerschaft. Der Rückhalt durch Lyrical Games ermögliche es dem Studio, kreative Entscheidungen zu treffen, die notwendig seien, um sich im aktuellen Marktumfeld abzuheben. Während sich das Team auf Qualität und Spielerlebnis fokussiert, soll Lyrical sicherstellen, dass das Projekt die entsprechende Reichweite erzielt.

Die Branche befindet sich weiterhin in einem Spannungsfeld aus steigenden Entwicklungskosten, wachsendem Wettbewerbsdruck und unsicherem Konsumverhalten. Vor diesem Hintergrund gewinnen flexible Publishing Modelle an Bedeutung. Eine Struktur, in der Entwickler ihre Markenrechte behalten und gleichzeitig finanzielle Stabilität erhalten, könnte für viele Studios ein attraktiver Weg sein.

Wann erste Details zum neuen Spiel enthüllt werden, ist derzeit offen. Klar ist jedoch, dass die Kombination aus narrativer Expertise von The Chinese Room und der strategischen Unterstützung von Lyrical Games Aufmerksamkeit erzeugen dürfte.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!