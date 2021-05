Livestream: Escape From Hotel Izanami erscheint für PC

(c) qureate; Orgestra

Noch mehr Menschen werden qureat und Orgestras neues Horror-Abenteuer Livestream: Escape From Hotel Izanami spielen können. Das Unternehmen enthüllte eine PC-Version des Spiels das am 10. Juni 2021 bei Steam erscheinen wird. Ein Preis wurde nicht bekannt gegeben. Die Switch Version des Spiels liegt preislich bei 19,99 US-Dollar und wird vermutlich daher auch auf Steam ungefähr in diesem Preissegment sein.

In Livestream: Escape from Hotel Izanami folgen die Spieler einem Trio von Streamern, die ein angeblich heimgesuchtes Hotel untersuchen. Sobald sie dort ankommen, werden sie getrennt. Eine Person in einem Schweinemaskottchenkostüm beginnt sie zu jagen. Pepole folgt Mio und versucht, die Mädchen in Sicherheit zu bringen. Das Spiel ist ein 2D-Side-Scrawler im Anime Stil.

Die Steam-Produktseite bietet einige Details darüber, was die Leute von dieser Version erwarten können. Wie die Switch-Version wird es eine japanische Sprachausgabe und englische, japanische sowie vereinfachte und traditionelle chinesische Untertitel geben. Das Spiel wird auch Errungeschaften bieten und eine volle Controller Unterstützung haben.

Livestream: Escape from Hotel Izanami wird am 10. Juni 2021 auf PCs erscheinen. Für die Nintendo Switch ist es bereits jetzt verfügbar.